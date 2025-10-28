Una fatal colisión entre motocicletas en la curva de Río Tigre, al sur del estado Monagas, cobró la vida de dos jóvenes de 21 años la tarde del domingo 26 de octubre.

Las víctimas fueron identificadas como: Emanuel José Cotua y Gabriel Eduardo González Martínez, ambos se trasladaban a la cuidad de Tucupita, estado Delta Amacuro.

El conductor de la motocicleta se estrelló de frente contra una ambulancia de Temblador, municipio Libertador. El par murió en el acto por las graves heridas que sufrieron, salió expelido del vehículo de dos ruedas, uno cayó detrás de la ambulancia y el segundo quedó debajo del referido automóvil.

El Cuerpo de Bomberos del estado Monagas respondió rápidamente al llamado de emergencia y acudió al lugar del accidente para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos hasta la morgue del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (HUMNT).

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito, se hicieron presentes, los uniformados iniciaron las averiguaciones preliminares para saber de qué manera se dieron los hechos.