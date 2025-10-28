El Gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu convocó este martes una reunión de emergencia luego de que se confirmara que el cuerpo entregado anoche por Hamás no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza, sino a uno ya devuelto y enterrado en Israel, informó a EFE una fuente oficial.

Mientras tanto, Netanyahu asistió al tribunal donde se le juzga por corrupción, con la expectativa de que la sesión finalice anticipadamente por su petición, según medios israelíes.

Varios medios locales, citando al Instituto Nacional Forense, indican que el último cuerpo recibido no corresponde a un nuevo rehén muerto, contraviniendo lo declarado por Hamás tras la entrega oficial del ataúd al Comité de la Cruz Roja. Hasta ahora, Hamás ha devuelto 15 cuerpos de los 28 rehenes muertos tras el alto el fuego iniciado el 20 de octubre, cuando se liberaron también a los 20 cautivos vivos, a cambio de la liberación en Israel de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, junto con la devolución continua de cuerpos de presos.

Escombros en Gaza

Tras la revelación del error, ministros ultraderechistas israelíes como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, aliados clave de Netanyahu, solicitaron medidas punitivas contra Hamás.

La entrega total de cuerpos se ha retrasado debido a las dificultades que enfrenta Hamás para localizar restos entre los extensos escombros en Gaza. Para ayudar en esta tarea, Netanyahu autorizó el ingreso de un equipo técnico egipcio y personal de la Cruz Roja más allá de la línea amarilla, donde se han repliegado las tropas israelíes.

En paralelo, los mediadores internacionales, en especial Estados Unidos, presionan para que Hamás complete la entrega de cadáveres para comenzar las negociaciones de una segunda fase del plan impulsado por Donald Trump, que incluye el desarme del grupo islámico, la desmilitarización de Gaza y la instauración de una administración civil para la reconstrucción del enclave.