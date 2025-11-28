Una discusión por la contraseña del WiFi en un hogar de Dosquebradas se tornó fatal el pasado lunes 24 de noviembre, cuando Maryuri Gaspar, de 34 años, fue apuñalada por su hija de 18 años, quien habría atacado a su madre en medio del altercado y luego huyó del lugar.

La víctima fue trasladada al hospital Santa Mónica donde falleció a causa de la gravedad de las heridas, esta comunidad se encuentra en departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero de Colombia.

El hecho se registró en el barrio Puerto Nuevo, donde vecinos escucharon discusiones previas entre madre e hija, temiendo que la violencia escalara. Los familiares confirmaron que días antes hubo agresiones de la joven hacia Maryuri, aunque nunca imaginaron un desenlace tan trágico.

La Policía Nacional y la Fiscalía activaron operativos para localizar a la joven fugitiva y esclarecer las circunstancias del crimen. Se investiga un presunto historial de consumo de sustancias psicoactivas que podría haber influido en el ataque.

Allegados a la víctima destacaron su carácter alegre y trabajador, resaltando que recientemente había pintado su casa y decorado con motivos navideños antes del lamentable suceso.

La comunidad de Dosquebradas se mantiene en alerta y pide que se haga justicia para evitar que casos como este queden en la impunidad.