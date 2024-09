Los carniceros del municipio Piar, afirman que actualmente es difícil vender la proteína, pues los precios varían mucho lo que trae como consecuencia que las ventas disminuyan en un 70% aproximadamente.

Según los carniceros indican que muchas familias piarenses han optado por comer menos el rubro y adquirir otros productos como mortadela, salchichas, aunque no aportan los mismos nutrientes.

Francisco Durán, carnicero desde hace 40 años, destacó que la carne de primera tiene un costo de 250 Bs, carne de 2da 240 bs, costilla en 140, hueso a 60, “sólo la carne del ganado es vendida completa, mientras que hígado, asadura, mondongo, es vendida aparte por los arrimadores en 25 dólares”.

Otros pagos les afectan

Según el carnicero, antes tenían más ganancia cuando era vendido el ganado o la res completa, el toro es comercializado en cuatro dólares y la vaca en 3.7 $, lo cual no es rentable, “lo que me queda de mil dólares son 60, de allí debo cancelar 24 $ a la Alcaldía de Piar, en Patente Municipal, más 80 dólares el arriendo del local, y me queda para medio comer, las ventas han venido bajando, sobre todo en estos dos meses”, indicó Durán.

Mientras que otro revendedor de ganado, manifestó que primero debe ver el ganado si está gordo o flaco, para poder comprarlo, “si el animal pesa menos de 200 kilos se paga a 3.1$ o 3.2 $. si pasa de los 200, en 3.5, 3.6 dólares, lo único que se gana es un punto, actualmente estamos también afectados porque la gente quiere son divisas, no bolívares”, resaltó “el Gocho” Méndez.