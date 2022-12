Disney devela el título de «Indiana Jones 5»

«Indiana Jones and the Dial of Destiny» es el título elegido por el estudio Lucasfilm para la quinta aventura del arqueólogo más famoso de la gran pantalla, que llegará a los cines el próximo 23 de junio.

Lucasfilm y Disney lo hicieron público este jueves después de meses guardando en secreto el nombre completo y aprovecharon la ocasión para estrenar el tráiler oficial del filme.

Un avance de 105 segundos en el que no se dan pistas acerca de la trama de la cinta, pero se envía un mensaje claro a los seguidores de la franquicia: a sus 75 años, Harrison Ford está en plena forma para afrontar decenas de escenas de acción y otros tantos obstáculos.

Tráiler estrenado por Disney

el tráiler comienza con vertiginosos saltos de Indiana entre vehículos de tipo «tuk-tuk» circulando a toda velocidad para pasar a ver al arqueólogo jugándose el tipo en un tren en movimiento o conduciendo una motocicleta bajo una intensa lluvia.

Finalmente, se ve a «Indy», como se le conoce popularmente, enfocado en la nueva etapa profesional hacia la que ha virado su vida: la docencia.

Hasta ahora, el mayor acercamiento de los fans a «Indiana Jones 5» es un breve adelanto durante la convención anual de Disney, D23 Expo.

Phoebe Waller-Bridge se une al elenco

«Estoy muy orgulloso de poder decir que esta versión es fantástica, y esta es una de las razones», aseguró entonces Ford mientras señalaba a la actriz Phoebe Waller-Bridge, que debuta en la saga como la ahijada de Indiana Jones.

Quince años después de «Indiana and the Kingdom of the Crystal Skull», la cinta supone el regreso de Ford en la piel del mítico arqueólogo junto a un reparto principal integrado también por otras figuras como Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson Thomas Kretschmann o Antonio Banderas.

«Indiana Jones 5» es la primera película de la saga que no estará dirigida por Steven Spielberg.

James Mangold es el elegido para dirigir la cinta a partir de un guion que escribió junto a los hermanos Jez Butterworth y John-Henry Butterworth, parientes que han trabajado de forma conjunta en producciones como «Edge of Tomorrow» (2014).

Además, se volverá a contar con el compositor John Williams para crear la banda sonora de esta película cuya canción «Helena’s Theme» ya fue adelantada el pasado 4 de septiembre durante uno de sus conciertos veraniegos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (Estados Unidos).

La quinta entrega será la última aventura de «Indy» en la gran pantalla, pero la plataforma Disney+ ya está desarrollando una serie paralela que se basaría en la propia ahijada del célebre arqueólogo, Helena, quien tomaría el relevo como nueva protagonista.