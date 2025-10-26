Una ola de violencia de género ha consternado a la nación tras el registro de dos femicidios ocurridos en menos de 24 horas en los estados Barinas y Anzoátegui. Ambas víctimas fueron presuntamente asesinadas por hombres con quienes habían sostenido relaciones sentimentales.

Manicurista de 25 años

El primer crimen tuvo lugar en el pueblo de Obispos, estado Barinas. La víctima fue identificada como Luzdalys Adriana Perozo, de 25 años, quien se desempeñaba como manicurista.

Según los reportes, Perozo fue atacada al salir de un spa ubicado en la calle Miranda, donde laboraba. El agresor fue José Balza (55), un hombre con quien la joven había tenido una relación en el pasado. Balza la abordó y le propinó cinco puñaladas en el pecho y la garganta.

Balza grabó un video tras el ataque admitiendo el crimen. En la grabación, el sujeto alegó que la mujer le pedía dinero y se burlaba de él.

Luzdalys Perozo dejó huérfanos a cinco hijos. El Ministerio Público actuó rápidamente, informando que José Balza fue imputado por el delito de femicidio agravado, quedando a la espera de las acciones judiciales correspondientes.

Muerte tras brutal golpiza

El horror se repitió, esta vez en el sector Fundo Anaco, municipio Anaco, estado Anzoátegui. La víctima fatal fue Mirelia Maita Martínez, de 31 años de edad.

El presunto femicida es Jesús Rafael Hernández (61), quien convivía con la víctima. El ataque ocurrió dentro de la vivienda que ambos compartían, donde Hernández presuntamente golpeó a Maita repetidamente con un tubo.

Mirelia Maita fue trasladada de urgencia al hospital Luis Razzetti, en Barcelona, donde lamentablemente falleció este sábado a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

El presunto agresor fue detenido por agentes de Polianaco. La captura se produjo tras la denuncia interpuesta por la madre de la víctima, quien alertó a los funcionarios de que Hernández tenía un historial de violencia, habiendo golpeado a Mirelia en otras ocasiones.