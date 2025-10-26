Caribes de Anzoátegui sigue encendido en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Este sábado, el conjunto oriental sumó su cuarta victoria al hilo tras imponerse 7-4 sobre Leones del Caracas en el Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz.

El equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera debió recurrir nuevamente a su cuerpo de relevistas desde temprano, luego de que el abridor no lograra completar el primer inning.

Fue la segunda jornada consecutiva en la que el bullpen asumió el protagonismo, respondiendo de manera efectiva y limitando el daño ante la poderosa alineación capitalina, explica Líder en Deportes.

Bates oportunos y un rally decisivo

El momento clave del encuentro llegó en el cierre del tercer episodio, cuando Caribes fabricó un rally de cuatro carreras que terminó siendo determinante en el marcador.

Asimismo, la ofensiva oriental aprovechó un error del campocorto de los Leones, Gabriel Noriega, para extender la entrada y generar el ataque que selló el rumbo del compromiso.

Una racha que ilusiona a la afición

Con esta nueva victoria, “La Tribu” se mantiene como uno de los equipos más consistentes del arranque de la campaña.

Finalmente, el buen momento colectivo, sustentado en la oportunidad al bate y la fortaleza del relevo, ha despertado el entusiasmo en la afición anzoatiguense, que volvió a llenar el “Chico” Carrasquel para celebrar el dominio de su equipo en casa.