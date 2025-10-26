El mánager de Los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, confirmó este sábado a sus abridores para los próximos enfrentamientos de la Serie Mundial.

Tyler Glasnow será el encargado de subir al montículo en el Juego 3, mientras que Shohei Ohtani tomará la pelota en el Juego 4, ambos en el Dodger Stadium a partir de este lunes.

Los californianos deberán enfrentarse a dos lanzadores de peso: Max Scherzer y Shane Bieber, figuras que prometen duelos de alta intensidad.

Roberts, quien ha sabido administrar su bullpen pese a las lesiones sufridas durante la temporada regular, aseguró que confía plenamente en el trabajo de sus lanzadores y en el poder ofensivo que ha sostenido al equipo durante toda la campaña.

Glasnow, una muralla en postemporada

Además, Tyler Glasnow ha sido uno de los pilares de los Dodgers en estos playoffs. En tres apariciones —dos de ellas como abridor— mantiene una efectividad de 0.68 en 13.1 entradas, con 18 ponches y apenas una carrera limpia permitida, informa Líder en Deportes.

Por otra parte, su última salida fue en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee, donde lanzó 5.2 innings de calidad, concediendo solo una carrera y ponchando a ocho bateadores.

Ohtani, poder desde el montículo y el bate

La actuación de Shohei Ohtani determinó el destino del conjunto angelino. En su más reciente apertura, durante el Juego 4 de la Serie de Campeonato, el japonés lanzó seis entradas en blanco con 10 ponches, tres boletos y apenas dos imparables permitidos.

Pero su contribución no se limitó al pitcheo: Ohtani también brilló con el madero, conectando tres cuadrangulares que impulsaron a los Dodgers a una victoria 5-1 y sellaron su pase a la Serie Mundial.

Asimismo, con una efectividad de 2.25 y un WHIP de 0.75 en 12 entradas durante la postemporada, el tres veces Jugador Más Valioso buscará ampliar su récord invicto de 2-0 y llevar a los Dodgers un paso más cerca del título.