Netflix estrenará ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, un documental sobre la realización de la última temporada de ‘Stranger Things’ el 12 de enero, informó la plataforma de streaming.

La película «ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer», detalló Netflix en su página web TUDUM.

Tras bambalinas de Stranger Things

El documental también lo describen como «una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre».

El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.