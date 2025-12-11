‘Cuando nadie me ve’, la serie documental sobre el cantante español Alejandro Sanz, que se estrena el 27 de enero de 2026, muestra la parte del artista «que nadie conoce», anunciaron las coproductoras Movistar Plus+ y Sony Music Vision en un comunicado.

Dirigido por Álvaro Ron, el documental revisita los orígenes flamencos del músico, expone sus desafíos artísticos y personales y combina escenas cotidianas y «momentos nunca antes compartidos», que pretenden acercar a los espectadores «al hombre detrás del icono». De hecho, la serie toma el nombre de una de sus canciones.

La historia se adentra en un momento de «transformación personal y creativa» del artista por medio de más de 200 horas de material exclusivo, imágenes de archivo personal y testimonios de figuras cercanas como la española Rosalía, los colombianos Juanes y Shakira, el puertorriqueño Luis Fonsi, la italiana Laura Pausini, el dominicano Juan Luis Guerra o la argentina Nathy Peluso.

«Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos sino luz y oscuridad. Espero que lo disfruten», comentó Sanz en el comunicado.

Según el director, el proyecto surge de la inquietud por comprender al músico: «¿Qué hay dentro de algunas personas que les empuja a escribir canciones o a pintar? ¿Qué agujero tienen que llenar que necesitan crear…? ¿Quién lo sabe?».

«El día que nos conocimos, hicimos un pacto: yo le propuse hacer un retrato cubista de su historia a través de sus canciones, y él aceptó compartir momentos de su vida íntima que nos ayudan a comprender a la persona dentro del artista», explicó Ron.

Gran responsabilidad de los productores

El productor ejecutivo de Sonic Music Vision, Sergi Reitg, destacó que la producción es «una enorme responsabilidad y un privilegio» para la compañía, y valoró la oportunidad de contar la vida de «uno de los artistas musicales más grandes en español de toda la historia».

Le agradece «su inmensa generosidad al abrirnos las puertas de su vida y permitirnos mostrar su lado más auténtico».

Asimismo, el productor ejecutivo de Movistar Plus, Jorge Ortiz, considera que, al igual que la canción ‘Cuando nadie me ve’, en la que Sanz trata la dificultad de ser uno mismo, esta serie documental con el mismo nombre «revela cómo se forja una identidad artística, y también comprender el camino personal que la sostiene».