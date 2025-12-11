Un sujeto apodado «El Mocho» fue víctima de una brutal golpiza por parte de varias personas que lo capturaron infraganti con una motocicleta robada.

El suceso ocurrió en una de las calles del sector Gran Sabana, conocido como Casitas del Core 8, en la parroquia Unare de Puerto Ordaz.

Al parecer, el sujeto hurtó el vehículo de dos ruedas en el sector II de Gran Sabana y huyó varias cuadras hasta ser interceptado por motorizados en las adyacencias de Villa Esmeralda, cerca del Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa del sector I.

El ladrón intentó escapar de sus captores, pero fue sometido y golpeado salvajemente, resultando con graves heridas en la cabeza, rostro y otras partes del cuerpo. La situación escaló hasta ponerlo al borde de un linchamiento.

Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana llegó oportunamente al lugar y evitó que la agresión continuara, rescatando al herido.

Vecinos identifican al individuo como uno de los antisociales que azotan la comunidad, robando en distintas manzanas.

El presunto delincuente fue trasladado al comando policial y puesto a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.