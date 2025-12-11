PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN PABLO II

LA CATEDRAL DE TODOS

DIÓCESIS DE CIUDAD GUAYANA

PUERTO ORDAZ – ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

«La Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo»

San Juan Pablo II

Querido Niño Jesús

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz… (Isaías 9, 1).

Queridos hermanos, hemos llegado al último mes del año, con metas alcanzadas, y otras por alcanzar y continuar en el año que se avecina. Con momentos difíciles, y muchos momentos donde la Providencia de Dios se ha hecho presente ¡Qué Dios tan bueno!

El instante en que nos encontramos con Jesucristo fue el comienzo de un recorrido sin retorno, sin vuelta atrás, sin plan b, ni c, ni d. El Plan es, como diría el padre Chevrier: Conocer, amar y seguir a Jesucristo. Sigamos tras Aquel que nos ha dicho: Ven y sígueme (Marcos 10, 21).

Hermanos, seguramente de niño llegamos a escribir una carta a nuestro Salvador, siempre con esa frase que expresa nuestros buenos sentimientos: Querido Niño Jesús… y continuábamos con nuestro pliego de peticiones. Queríamos que llegara pronto Navidad para estrenar ropa nueva, que en mi caso y de mis hermanos, era una muda para 24, 25 y 31, y la alargábamos hasta el 1ro de enero.

Agradezco a Dios por todo. Como siempre digo: Mucho que agradecer, nada de que quejarme. Las quejas las guardo para mí, y las gracias las doy a Dios en público. En esta sintonía, te invito apreciado lector, a que también agradezcas por tu infancia, por tu vida, por tu historia.

Por el viaje de tu vida, partiendo de esa infancia que viviste con alegría, sacrificio de tus padres en ocasiones, y que al recordar hoy, lo haces sabiendo que llevas una vida sin complejos, sin quejas, sin odio, sin reproche y sin echarle la culpa a nadie por una cosa o por otra. Me atrevo a decir (escribir es el término), que tú y yo, y cada persona que lea la presente, a ejemplo de san Pablo, podemos expresar: Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia.

Estoy entrenado para todo y en todo momento: a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. (Filipenses 4, 12).

Nuestro Querido Niño Jesús, es el único cumpleañero que en vez de recibir regalos, nos los da. Por eso continuamos escribiéndole una carta, le pedimos algo en particular. De niño pedimos juguetes, de adulto, es diferente. Es diferente porque tenemos preocupaciones, compromisos, “cosas” que hacer, pero todos pedimos algo al Niño Dios.

Haz una pausa, deja de leer un momento la presente carta, y proclama una oración de agradecimiento a Papá Dios por creer en su Hijo, Jesús, Señor nuestro… ahora continuamos, en vez de pedir ¿qué le darías al Niño Dios, nuestro Señor Jesucristo? Eso queda entre tú y Él.

Vamos a intentar escribirle una carta: Querido Niño Jesús… lo que falta por escribir depende de ti, de mí, y de cada persona que cree en el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nos unimos una vez más a la Iglesia en Comunión con el Papa León XIV, y juntos pedimos que nos conceda su Paz, que los ángeles alaben a Dios Padre, y resuene en toda la tierra: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: esta es la hora de su Gracia. (Lucas 2, 13-14).

Ánimo.

En nombre de nuestra Catedral San Juan Pablo II, la Catedral de todos, les deseamos una feliz Navidad, teniendo como pesebre nuestros corazones. Que la Sagrada Familia lleve ante Dios Padre nuestras oraciones y el Espíritu Santo nos abrace con sus siete Sagrados Dones.

P. Gerardo Moreno

Permítanme agradecer a Dios, Uno y Trino, por sus bendiciones para con nuestra Catedral, por los bienhechores, por cada uno de ustedes que han hecho posible una Comunidad activa. Una iglesia de puerta abiertas que va a los sectores, y los sectores vienen a nuestra Parroquia. Gracias porque desde octubre de 2018 a diciembre de 2025, nos han ayudado a hacer realidad:

Capilla del Santísimo.

Piso de granito (900 M2)

Acera y portón principal

Rejas entrada principal

Pintura interna y externa

Habilitación de oficina y sacristía

Habilitación de baños

Acometida eléctrica

Aire acondicionado

Ventanas panorámicas

Escoria en el estacionamiento.

Especialmente el nacimiento y conformación de una Comunidad Parroquial. Ha sido un buen recorrido, y lo que Dios, permita en adelante. Acérquense para que vean los avances.

Una vez más los invito a apoyarnos con la compra de las entradas para el monólogo a beneficio de nuestra Catedral: Con Cristo – es +… el arte de combinar el humor con la Fe para hacer el bien.

Actividades

Sábado 13

9:00 A.M.: *Ordenación Sacerdotal del diácono José Faquira en la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

5:30 PM: Ruta del Pesebre de la zona pastoral San Juan Pablo II. Comenzamos, Dios mediante, en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, de ahí comenzamos el recorrido por las diferentes parroquias.

Sábado 27

7:00 AM: Cierre del Jubileo de la Esperanza: Ruinas del Caroní. Vamos en Comunión con nuestro obispo, monseñor Carlos Cabezas para esta celebración Diocesana.

Misas de aguinaldo en nuestra Catedral: Todas a las 6:00 AM, a excepción del domingo que será a las 9:00 a.m.

Martes 16: Catedral

Miércoles 17: Catedral

Jueves 18: Catedral

Viernes 19: Villa Alianza, Plaza.

Sábado 20: Los Mangos

Domingo 21: 9:AM: Catedral

Lunes 22: Alta Vista Norte, Los Raudales

Martes 23: Catedral

Miércoles 24: Catedral

Navidad:

Misa de Noche Buena: 5:30 PM: Catedral

Jueves 25: 5:30PM: Catedral: Natividad del Señor

Domingo 28: 9:AM: Catedral

Miércoles 31: 5:30 PM: Catedral: Misa de fin de año.

Jueves 1-1-2026: 5:30 PM: Catedral: María Madre de Dios. Pedimos también por la Paz