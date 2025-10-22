Los Dodgers están de vuelta para defender su título y se enfrentarán a unos Azulejos que disputarán su primera Serie Mundial desde 1993.

Los Dodgers completaron una barrida en la SCLN contra los Cerveceros el viernes al imponerse 5-1 en el Dodger Stadium para asegurar la 23ra participación de la franquicia en la Serie Mundial. Después de derrotar a los Yankees en el Clásico de Otoño del 2024, Los Ángeles ahora tiene la mira puesta en su novena corona y en convertirse en el primer equipo desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000 en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

Por su parte, los Azulejos salieron airosos de una épica batalla en la SCLA frente a los Marineros, que se extendió a siete juegos y que tuvo momentos heroicos de George Springer tanto al principio como al final.

Mientras que el enfrentamiento del año pasado fue el más repetido en la historia de la Serie Mundial, el duelo de este año será inédito. Toronto no participa en una Serie Mundial desde que se coronó en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis). A continuación, un adelanto de lo que nos espera en la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos, que comenzará el viernes en Toronto.

Ese honor corresponde a los Azulejos, quienes terminaron la temporada con un récord de 94-68, uno mejor que el de los Dodgers (93-69).

Los dos primeros juegos se disputarán en el Rogers Centre el 24 y 25 de octubre, respectivamente. Luego, la serie se trasladará a Los Ángeles para los Juegos 3 (27 de octubre), 4 (28 de octubre) y, de ser necesario, el 5 (29 de octubre). El Juego 6 se jugaría en Halloween, de regreso en Toronto, y el Juego 7, el 1 de noviembre. Todos los juegos se jugarán a las 8 p.m. ET.

Historial de los Azulejos en la Serie Mundial

Toronto ha salido campeón en sus dos apariciones previas en el Clásico de Otoño. El último swing de un jugador de los Azulejos en una Serie Mundial es uno de los más recordados en la historia de las Grandes Ligas: el jonrón de oro de Joe Carter en el Juego 6 de 1993 que le dio a Toronto su segundo título consecutivo.

¿Cuál es el historial entre estos dos equipos?

Los Dodgers lideran la serie histórica, 19-11. Han ganado 14 de los últimos 19 enfrentamientos, incluyendo dos de tres juegos esta temporada en agosto en el Dodger Stadium. En esa serie, Blake Snell y Clayton Kershaw permitieron solo una carrera limpia combinada en 16 innings. Ernie Clement conectó un jonrón decisivo en la novena entrada del tercer juego para que Toronto evitara la barrida.

Conexiones notables entre Dodgers y Azulejos

El dominicano Teóscar Hernández y Max Scherzer han brillado esta postemporada para Dodgers y Azulejos, respectivamente, y ambos han jugado en el otro equipo. Hernández ganó dos Bates de Plata durante sus seis temporadas en Toronto (2017-22). Scherzer lanzó para los Dodgers en 2021 tras llegar desde Washington.

En los banquillos también hay vínculos. Don Mattingly, coach de banca de Toronto, dirigió a los Dodgers entre 2011 y 2015, guiándolos a tres títulos del Oeste de la Liga Nacional. Chris Woodward, coach de primera base de Los Ángeles, fue drafteado por Toronto en 1994 y jugó siete de sus 12 temporadas en MLB con los Azulejos.

Mejores jugadores que han vestido ambos uniformes

Scherzer es un futuro miembro del Salón de la Fama, y ya hay dos en Cooperstown que jugaron para ambas organizaciones: Rickey Henderson y Fred McGriff. Henderson formó parte del equipo campeón de los Azulejos en 1993 y cerró su carrera con 30 juegos en 2003 con los Dodgers.

McGriff fue compañero de Henderson en L.A. en 2003. Inició su carrera con Toronto, donde conectó 125 de sus 493 jonrones entre 1986 y 1990.

Otros nombres destacados que han pasado por ambos clubes: Jeff Kent, David Price, Shawn Green, Dave Stewart, Justin Turner, Raúl Mondesí, Curtis Granderson, Russell Martin, Hyun Jin Ryu y David Wells.

Claves del enfrentamiento

¿Podrán los Azulejos frenar la doble amenaza de Ohtani?

Shohei Ohtani batalló en la Serie Divisional y en la primera parte de la SCLN, pero explotó en el Juego 4, uniéndose al exclusivo grupo de jugadores con tres jonrones en un partido de postemporada. Abrió el juego con un bambinazo de 446 pies, luego disparó otro de 469 pies que salió del estadio y cerró con un tercero de 427 pies en el séptimo inning.

Y además, fue el abridor de ese juego, ponchando a 10 bateadores en seis innings en blanco. Sin exagerar, fue una de las actuaciones individuales más impresionantes que se han visto. Si Ohtani sigue bateando con ese poder y lanzando con dominio, los Dodgers serán muy difíciles de vencer.

¿Podrán los Dodgers frenar a Vlad Jr.?

El pitcheo de los Dodgers ha sido excepcional esta postemporada. Pero no ha importado quién esté en el montículo cuando Vladimir Guerrero Jr. toma turno; ha hecho daño a todo tipo de pitcheos. En 11 juegos, batea .442/.510/.930 con seis jonrones y 12 impulsadas, y fue el Jugador Más Valioso de la SCLA.

El rostro de la franquicia de Toronto está en medio de una actuación histórica. Limitar su impacto ofensivo será la prioridad número uno para el cuerpo monticular de Los Ángeles.

¿Podrá Toronto producir carreras frente a la rotación de los Dodgers?

La rotación angelina ha sido dominante desde la Serie del Comodín ante Cincinnati. En 10 aperturas, los abridores tienen efectividad de 1.40 con 81 ponches en 64.1 innings, promediando más de seis entradas por salida y más de un ponche por inning.

Snell enfrentó al mínimo en ocho entradas en blanco en el Juego 1 de la SCLN, mientras que Yoshinobu Yamamoto lanzó juego completo de una carrera en el Juego 2. Luego, Ohtani firmó su joya en el Juego 4 con 10 ponches en seis entradas sin carreras.