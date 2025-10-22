La primera impresión de Damiano Palmegiani en Venezuela está siendo disruptiva. Impactante. Sobresaliente. Y con el paso de los días, ya está dejando de ser una primera impresión, para transformarse en una tendencia.

El novato de los Cardenales extendió su buena racha desde el Día Inaugural e impulsó el triunfo de Lara 6-2 sobre los Navegantes del Magallanes, este martes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Damiano Palmegiani se fue de 5-3 con un doble, dos carreras empujadas y una anotada, alargando a seis su cadena de encuentros con hits, los tres más recientes de múltiples imparables, y registrando sus cinco primeras impulsadas en el circuito durante ese lapso.

Palmegiani terminó la jornada como líder en bases alcanzadas (18), hits (11) y dobles (4, igualado con Yonathan Daza) en la liga.

La victoria fue para Edwin Escobar (1-0), segundo de seis brazos usados por el mánager César Izturis. Lanzó dos tercios en blanco, como primer relevista tras la actuación del abridor Max Castillo, quien actuó 4.1 episodios con dos carreras limpias a su cuenta, las únicas del home club.

El descalabro, entretanto, recayó en Guerra. Permitió 10 hits y cinco rayitas, todas libres de suciedad, en 3.1 capítulos.

Cardenales (3-3) viajará a Maracay para enfrentar este miércoles a los Tigres de Aragua, con Adrián De Horta como abridor crepuscular. Magallanes (1-4), a su vez, descansará miércoles y jueves, antes de trasladarse a Barquisimeto para jugar de nuevo ante Lara, con Zach Plesac como iniciador filibustero.

La Guaira venció a Leones

Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira volvieron a batirse en un partido dramático este martes en el Estadio Universitario, un choque en el que Gregorio Petit se llevó la mejor parte en un duelo de estrategias y celebró la victoria por 6-5.

Con las bases llenas y un out en el final del noveno inning, Tomás Telisvino al plato como emergente y conectó un rolling por la incial, para apuntarse un sencillo, que impulsó la carrera que permitió a los litoralenses dejar en el terreno al Caracas en el primer partido entre ambos de esta temporada.

El final emocionante fue el cierre perfecto para un juego muy disputado y de alternativas.

Tiburones castigó a Luis Miguel Romero en el tercer inning con jonrones de Gabriel Arias y Daniel Montaño y amplió su ventaja a 4-0 en el sexto capítulo antes de que los melenudos comenzaran a descontar una vez que el abridor Zac Grotz terminó su labor.

Gabriel Arias conectó un jonrón de dos carreras que inició un rally de tres anotaciones en el tercer inning

En su segunda salida de esta campaña. el derecho Grotz se vio impecable. En 5.0 innings se enfrentó a 18 bateadores y el mayor daño que recibió fue el doble de Wilfredo Tovar en el primer episodio. Los otros dos bateadores que se le embasaron fueron Aldrem Corredor con un boleto intencional y José Rondón con un infieldhit.

El bullpen de La Guaira no tuvo su mejor día y vieron mermar la ventaja hasta que el cerrador Arnaldo Hernández permitió que se igualaran las acciones en el noveno inning. Sin embargo, la ofensiva salió en rescate del mánager Petit y su grupo y consiguieron detener la marcha triunfal del Caracas.

Hernández terminó apuntándose el triunfo, primero para él este año. La derrota fue para el guariqueño Junior Flores. Por Leones se destacaron a la ofensiva Yonathan Daza (jonrón y doble) y Corredor (un cuadrangular), con dos remolcadas cada uno, Tovar que ligó de 4-2 y Rondón, de 4-1. Los Tiburones, además de los vuelacercas de Montaño y Arias, sumaron otros cuatro extrabases. Franklin Barreto se fue de 4-3.

Los Tiburones se quedarán en casa para recibir la visita de las Águilas del Zulia y está anunciado como abridor el derecho Luis Peña. Caracas estará libre miércoles y jueves y regresa a la acción el viernes, cuando vuelva al Universitario con José Marcos Torres sobre el montículo.

Bateo de Bravos mostró su fuerza frente a Caribes

Bravos de Margarita apaleó la noche de este martes 10-2 a Caribes de Anzoátegui para subir el telón del Día Inaugural de la temporada 2025-2026 en Puerto La Cruz.

Hasta la llegada del cuarto inning, el primer cotejo de la campaña entre los rivales orientales de la LVBP, se antojaba como un parejo duelo entre los contrincantes.

Pero a partir de la salida del zurdo colombiano Luis De Ávila (0-1), lanzador abridor por parte de La Tribu, el panorama comenzó a cambiar sobre el terreno del parque Alfonso “Chico” Carrasquel y conforme transcurrió el juego, el dominio insular se transformó en patente e indetenible.

La novena insular descargaría hasta 14 inatrapables, 11 de ellos ante cinco miembros del bullpen indígena, que de paso fue responsable hasta de ocho carreras anotadas por la visita. De esos 14 imparables, seis fueron extrabases: dos jonrones y cuatro dobletes.

Mientras tanto, en la acera de enfrente, Osmer Morales mantenía bajo control a los bates enemigos, receta que continuaron cuatro de sus compañeros relevistas. En total, Anzoátegui solo pudo detonar ocho cohetes, ofensiva insuficiente para plantar cara a los insulares en esta oportunidad.

Este miércoles, a las 7:00 de la noche y en el mismo escenario, concluirá la primera visita de Bravos a sus vecinos.