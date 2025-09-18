El precio oficial del dólar vigente para este jueves es de 163,65 bolívares por unidad, como resultado de un incremento de 1,09 % en comparación con la jornada anterior al cierre, con una aceleración frente al alza reportada en la jornada anterior.

Por su parte, el euro se cotiza en 193,91 bolívares por unidad, debido a un alza interdiaria de 1,11 %, con una diferencia de 18,49 % sobre el precio de la divisa estadounidense, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El precio oficial de la divisa estadounidense se aceleró en la jornada para acumular un alza de 3,75 % en la última semana registrada.

Incremento constante del dólar

La cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana, que la han atendido parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor líquida a través de las entidades financieras.

La valoración del billete verde es relevante para el proceso de formación de precios de todos aquellos productos que incluyen componentes importados en su producción y representa un importante marcador para el comercio y los servicios.

El BCV informa periódicamente acerca de los resultados de las intervenciones cambiarias y la fluctuación de la tasa de cambio en las mesas de los principales bancos del sistema financiero.