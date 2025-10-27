El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su homólogo argentino, Javier Milei, por la “aplastante victoria” de su partido en las elecciones legislativas de Argentina.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió Trump en la red Truth Social, mientras se dirigía a Japón.

Milei obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas del domingo, asegurando apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.

Su partido, La Libertad Avanza (LLA), superó el 40% de los votos y aumentó significativamente su representación: de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados (total 257) y de 6 a 19 en el Senado (total 72).

El 15 de octubre, Milei y Trump se reunieron en Washington, donde el mandatario estadounidense reiteró su respaldo, destacando que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país” y que otros países de Latinoamérica sigan este camino.

Milei valoró también la ayuda estadounidense, que incluyó la compra de pesos y la apertura de una línea de swap para inyectar hasta 20.000 millones de dólares en liquidez a la economía argentina.