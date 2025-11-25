El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea mantener una llamada telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, según fuentes anónimas de la Administración estadounidense citadas por Axios. Aunque la llamada aún no tiene fecha, se encuentra en fase de planificación.

Un funcionario estadounidense cercano a las conversaciones aseguró que no hay planes para capturar o atacar directamente a Maduro en este momento, aunque no descartó esa posibilidad en el futuro.

La información surge en un contexto de creciente presión de la Casa Blanca sobre el Gobierno de Maduro, que incluye un importante despliegue militar en el mar Caribe desde el verano y la reciente designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso para extremar la precaución en vuelos sobre Venezuela y el sur del Caribe debido a la situación potencialmente peligrosa por la actividad militar en la región.

Esta alerta ha provocado que muchas aerolíneas europeas y estadounidenses cancelen sus vuelos hacia y desde Venezuela, afectando el tráfico aéreo y la conectividad internacional.