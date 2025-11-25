El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que “no van a poder” con su país frente al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y la designación del denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero por parte del Departamento de Estado estadounidense.

Maduro evitó pronunciarse directamente sobre las acusaciones de que lidera dicha organización, que Washington vincula a altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano. Caracas ha calificado estas afirmaciones como un “invento” por parte de Estados Unidos.

“Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, expresó el mandatario en su programa semanal “Con Maduro+”, transmitido por el canal estatal VTV. Destacó el creciente apoyo internacional hacia Venezuela frente a lo que denominó “asechanzas, guerras psicológicas, políticas y diplomáticas”.

Este lunes, el Departamento de Estado confirmó oficialmente la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, lo que provee mayores herramientas a la administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre el Gobierno venezolano.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Cartel de los Soles, nombre que supuestamente proviene de las insignias que lucen los generales, ha estado activo desde los años noventa, principalmente integrado por militares venezolanos. La DEA formalizó sus investigaciones en marzo de 2020 durante el primer mandato de Trump.

El Departamento de Justicia estadounidense reconoció formalmente la existencia de esta organización ilícita que, según ellos, es encabezada por Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.