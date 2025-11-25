El actor barcelonés Oriol Pla ganó en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina en la serie ‘Yo, adicto’, convirtiéndose en el primer intérprete español en conquistar este galardón histórico.

La ceremonia de la 53ª edición de los Premios Emmy Internacionales, organizada por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, se llevó a cabo este lunes en el hotel Hilton de Manhattan.

La serie ‘Yo, adicto’ está basada en la novela homónima del escritor Javier Giner y relata su lucha contra la adicción a las drogas y al sexo. La producción, coproducida por Alea Media y Disney+, ha sido ampliamente reconocida por su realismo y profundidad.

Javi Giner

En su discurso de aceptación, Pla dedicó el premio a Javi Giner, remarcando su historia de rehabilitación y animando a quienes sufren alguna adicción a seguir adelante, pues “ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú”.

Este premio representa un hito para la televisión española, que también celebró el triunfo del documental ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’, ganador a mejor documental deportivo.

La noche reunió a 64 nominados de 26 países, consolidando un año excepcional para la producción audiovisual española en el ámbito internacional.