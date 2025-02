Con el dorsal 77 y la legendaria camiseta de púrpura y oro, Doncic, en medio de una extraordinaria expectación en la NBA, arrancó su etapa en el equipo angelino con 14 puntos (5 de 14 en tiros de campo incluyendo un 1 de 7 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos.

Este era el primer partido de Doncic desde la lesión en los gemelos que sufrió el Día de Navidad. LeBron James aportó 24 puntos (10 de 17), 7 rebotes y 8 asistencias.

Todo son excelentes noticias estos días en los Lakers (32-19), que además de haber incorporado a un talento generacional como el esloveno acumulan un excelente 12-2 en sus últimos 14 encuentros con seis triunfos seguidos.

Mavericks 128 – Kings 129

Los Mavericks (28-26) sufrieron su tercera derrota en cinco encuentros desde la salida de Doncic y, además, perdieron por una lesión en la rodilla a Daniel Gafford, lo que deja en cuadro su rotación interior por las bajas también de Anthony Davis, P.J. Washington y Dereck Lively.

DeRozan fue el héroe en el tiempo extra de los Kings (27-26) y acabó con 42 puntos y 7 rebotes. Kyrie Irving rozó el triple-doble en los Mavericks (30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias). Domantas Sabonis tampoco se quedó lejos de esa estadística en Sacramento con 16 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias.

Nuggets 146 – Blazers 117

Solo 31 minutos y tres cuartos necesitó Nikola Jokic para firmar su enésimo recital con 40 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias para unos Nuggets (35-19) arrolladores con un 65,9 % en tiros de campo. Denver atraviesa un gran momento con siete triunfos seguidos.

Dalano Banton (22 puntos y 6 asistencias) fue el más productivo de Portland (23-31).

Bucks 111 – Warriors 125

Otra de las actuaciones individuales más destacadas de la jornada fue la de Stephen Curry, que brilló con 38 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias para unos Warriors (27-26) con 20 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Jimmy Butler.

Sin Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard lo intentó todo (38 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias con 10 pérdidas de balón) pero no pudo evitar la derrota de Milwaukee (28-24).

Thunder 137 – Pelicans 101

Con 27 triples (en 55 intentos), los Thunder (43-9) batieron el récord de la franquicia de aciertos desde el perímetro. Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos sin jugar el último cuarto) volvió a ser el referente de Oklahoma, que ha encadenado seis triunfos seguidos y sigue reinando en el Oeste.

Trey Murphy consiguió 23 puntos y 7 rebotes en los Pelicans (12-41).

Heat 85 – Celtics 103

Seis triunfos en sus últimos siete partidos llevan unos Celtics (38-16) que han recuperado sensaciones justo antes del parón del All-Star. Jayson Tatum lideró a los de verde con 33 puntos y 8 rebotes.

Bam Adebayo (22 puntos y 12 rebotes) destacó en los Heat (25-26).

En el resto de encuentros de la jornada, los Cleveland Cavaliers reforzaron su liderato en el Este doblegando a los Minnesota Timberwolves (128-107) pese a que Anthony Edwards anotó 44 puntos y los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández derrotaron a los Charlotte Hornets (97-89).

Por último, Victor Wembanyama (31 puntos y 15 rebotes) sacudió a los Washington Wizards en el triunfo de los San Antonio Spurs (121-131) y los Atlanta Hawks vencieron a los Orlando Magic (106-112).

Doncic: «Fue un momento especial»

«Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron… Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial», dijo Doncic en declaraciones a ESPN.

El esloveno dijo que el mensaje que recibió de su técnico JJ Redick y de LeBron James fue sencillo: «Sé tú mismo».

También dio las gracias a Dirk Nowitzki por viajar a Los Ángeles para respaldarle en su debut y le elogió como «un gran amigo» y «un gran mentor».

Por último, el esloveno consideró que los Lakers pueden ser un conjunto «muy peligroso» y destacó lo bien que movieron el balón esta noche en la parcela ofensiva.

Un gran detalle de LeBron

Por su parte, Doncic habló sobre cómo se orquestó la presentación esta noche del quinteto titular de los Lakers en la que él ocupó el último lugar, un espacio de honor en principio reservado para LeBron.

Fue precisamente ‘King James’ el que tuvo la idea para que el balcánico recibiera el cariño de su nueva afición.

«Me escribió esta mañana un mensaje y me dijo: ‘Lo que tú quieras’. Para mí, que me escribiera ese mensaje es increíble. Muestra el tipo de persona que es. Me dejó tener mi momento y lo agradezco mucho», contó.

Doncic reconoció también que estaba «un poco nervioso» antes de jugar su primer partido con los Lakers.

«Pero una vez que pisé la cancha fue divertido y estar jugando de nuevo se sintió increíble (…). No había jugado en mucho tiempo. Y es un nuevo equipo, un nuevo ‘todo'», apuntó Doncic antes de subrayar una vez más el apoyo que ha sentido en la franquicia en todos los frentes.

