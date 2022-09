La Organización de Derechos Humanos «Hengaw» informó el lunes, 05 de septiembre, que dos activistas LGBTI+ fueron condenadas a muerte en un caso conjunto por el Tribunal de la ciudad de Urmía, en el noroeste de Irán.

Ambas fueron identificadas como Zahra Sedighi Hamedani, de 31 años, y Elham Chubdar, de 24 años.

En un comunicado, la autoridad judicial del país confirmó la sentencia, pero negó que estuviera relacionado con el activismo; en cambio, señaló que el fallo correspondía a trata de personas.

«Contrariamente a las noticias publicadas en el ciberespacio y los rumores que se han difundido, estos dos individuos han sido acusados ​​de engañar a mujeres y niñas y traficarlas a uno de los países de la región», reportó el medio judicial Mizan.

La Organización «Hengaw», en contraste, desmintió tales acusaciones. De acuerdo a su misiva, se les imputó, en realidad, el cargo de «Corrupción en la Tierra» (el más grave del Código Penal iraní) a través de la promoción de la homosexualidad.

Afirmaron que la Fiscalía de Urmia también las acusó (el domingo 16 de enero) de «promover la religión cristiana» y de «comunicarse con medios que se oponen a la República Islámica».

La Organización «Hengaw» denunció además –a modo particular– que Zahra Sediqi Hamadani, defensora de los Derechos Humanos y miembro de la comunidad LGBT, fue privada del derecho a acceder a un abogado durante su detención y «los agentes de seguridad la amenazaron con privarla de la custodia de sus dos hijos».

According to the report received by Hengaw Human Rights Organization, the sentence has been announced to them in the past few days in the women’s ward of Urmia Central Prison.https://t.co/2JOhlv2qLB

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 4, 2022