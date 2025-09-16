Dos personas resultaron heridas de gravedad tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo en Ciudad Bolívar.

El conductor de la moto, un joven de 23 años identificado como Fernando Requena, sufrió fracturas en ambos brazos, heridas en el cráneo y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo. Su acompañante, una adolescente de 16 años, Keidysmar Domínguez, presentó politraumatismos generalizados.

El accidente ocurrió en horas de la tarde en la avenida Perimetral, a la altura del sector Los Loros, municipio Angostura del Orinoco. Según versiones, la pareja viajaba en la motocicleta cuando fueron embestidos por un automóvil Renault azul.

Al lugar del siniestro acudieron paramédicos del VEN911, bomberos de Angostura y funcionarios de los cuerpos policiales. Las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Ruiz y Páez, donde el estado de Requena es reservado.

Las autoridades de la Policía Nacional de Tránsito continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Por su parte, el conductor del vehículo involucrado permanece a la orden del Ministerio Público mientras se realizan las diligencias correspondientes.