En una operación de vigilancia y patrullaje rutinaria, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) adscritos al CZGNB-62 Bolívar capturaron a un presunto miembro del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) identificado como “El Jorman”.

El arresto se efectuó en el estado Bolívar, donde además las autoridades incautaron un camión de carga F-350 que transportaba una considerable cantidad de equipo destinado a la minería artesanal.

Entre el material confiscado destacan 70 metros de manguera de descarga de dos pulgadas, 8 metros de manguera de cuatro pulgadas, tres turbinas de 6 pulgadas, dos motores de 12 HP, un generador eléctrico, y herramientas como un martillo de percusión, chumaceras, palas, picos, además de 20 metros de plástico encerado negro y una batea artesanal.

“El Jorman” es señalado como responsable de extorsionar y cobrar “vacunas” a pequeños mineros y a alianzas mineras establecidas en el municipio Sucre, un área con fuerte actividad minera en la región. Las acciones delictivas de esta organización afectan a las operaciones artesanales que son parte fundamental de la economía local.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, encargado de realizar las investigaciones y procedimientos legales correspondientes mientras la FANB continúa labores de patrullaje para combatir las actividades ilegales en la zona.

Esta captura representa un nuevo golpe a las estructuras criminales organizadas dedicadas a la minería ilegal y la extorsión en el estado Bolívar, reforzando el compromiso de las autoridades en mantener el orden y la legalidad en la región.