En horas de la mañana de ayer lunes fue encontrado el cadáver de un hombre de 25 años de edad, con múltiples heridas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, en especial en la cabeza, el hallazgo ocurrió en el sector Caridad de Cobre, municipio Mariño, estado Aragua.

Jesús Adrián Silvera González quedó en posición boca abajo, sin calzados, situación que hace suponer que resultó asesinado en otro lugar y luego lanzaron el cuerpo sin vida de la víctima en este sitio.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se trasladaron de inmediato al lugar para realizar los trabajos de planimetría y levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia de ley y continuar con las investigaciones.

Fuentes oficiales señalan que la víctima habría sido asesinada en un sitio diferente al lugar donde fue hallado, indicio que orienta las investigaciones sobre los posibles responsables y motivos del crimen.

Este lamentable suceso se suma a la preocupante ola de violencia que afecta a Aragua, donde las autoridades refuerzan operativos para combatir la delincuencia y atender la solicitud de justicia de la comunidad.