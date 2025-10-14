Dos jóvenes perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido la tarde del lunes en la vía que conduce a El Pao, municipio Piar. El siniestro involucró a dos motocicletas y fue atribuido a la imprudencia al conducir.

Testigos indicaron que escucharon un fuerte impacto y, al llegar frente a una estación de servicio cercana, encontraron una escena devastadora: los motociclistas sin vida y sus motos convertidas en amasijos de hierro.

Poco después llegaron cuerpos policiales; aunque testigos intentaron socorrer a las víctimas, ambos murieron en el acto.

Aumento de muertes en accidentes de tránsito

Las muertes violentas por accidentes viales han aumentado en la región. Autoridades policiales atribuyen esta alza a la imprudencia, exceso de velocidad y consumo de alcohol.

En otro hecho ocurrido en la madrugada del mismo lunes, en el cruce del semáforo Río Negro, avenida Atlántico de Puerto Ordaz, parroquia Unare, fallecieron dos personas: Carlos Alberto Suárez, sargento activo de la Guardia Nacional, y Yuliangel Torres, de 23 años.

Suárez conducía un auto blanco que colisionó contra un vehículo Hyundai Tiburón azul marino, conducido por un joven de 25 años que resultó gravemente herido.

Inicialmente se informó que un motorizado estuvo involucrado, pero posteriormente las autoridades de tránsito aclararon que solo participaron dos vehículos y que la causa fue la imprudencia al ignorar la luz roja del semáforo.