La líder opositora venezolana María Corina Machado solicitó este lunes a las autoridades colombianas garantizar la protección de dos activistas venezolanos heridos de bala en Bogotá, cuando acudían a la Defensoría del Pueblo para tramitar su protección internacional.

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, pidió una investigación exhaustiva, transparente y urgente para aclarar el ataque, identificar a los responsables y asegurar justicia.

Las víctimas, Yendri Velásquez, activista LGTBIQ+ y defensor de derechos humanos refugiado en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche, también perseguidos en Venezuela, se encuentran hospitalizados fuera de peligro, aunque Velásquez fue sometido a cirugía.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el hecho e instó a la Fiscalía a adoptar medidas de protección para las víctimas, reiterando su rechazo a la violencia contra solicitantes de asilo.

Machado resaltó que Velásquez huyó de la persecución del régimen tras ser secuestrado en agosto de 2024, y que Peche estaba en Colombia debido a la persecución política del gobierno de Nicolás Maduro.