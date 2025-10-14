El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia condenó con «indignación y profunda preocupación» el atentado a tiros contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, hecho denunciado por la Defensoría del Pueblo de Colombia.

González Urrutia recordó que ambos huyeron de la persecución buscando refugio en Colombia, pero la violencia transnacional los alcanzó en el exilio. Señaló que Velásquez aún espera respuesta a su solicitud de refugio.

Investigación inmediata

El opositor instó a las autoridades colombianas a realizar una investigación inmediata y exhaustiva, y a garantizar la protección efectiva de los solicitantes de asilo.

La Defensoría del Pueblo dijo que Velásquez pidió acompañamiento en su trámite de protección internacional tras huir de Venezuela por persecución relacionada con su defensa de derechos humanos. Solicitó a la Fiscalía abrir una investigación pronta y adoptar medidas de protección.

La Policía Nacional calificó el incidente como un «ataque sicarial». Ambos activistas fueron hospitalizados y están fuera de peligro, aunque Velásquez requirió cirugía.

Henrique Capriles también exigió que se investigue a fondo hasta encontrar a los responsables, subrayando que nadie merece sufrir ataques que atentan contra la vida humana.