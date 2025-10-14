El judo entra en la recta final del modelaje competitivo con dos justas en las naciones Perú y México, durante el mes de octubre, que servirán de antesala a la participación de Venezuela en la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 a partir del 22 de noviembre.

El Abierto Panamericano de Lima, en Perú, será el primer tope para los criollos. Una de las integrantes del equipo es Gabriela Miranda (-48 kg), que en septiembre pasado conquistó la presea de oro en la Copa Centroamericana y del Caribe y plata en la Copa Panamericana Senior,

Le acompañará Zunilda Chávez (-78 kg) que buscará cambiar por el color dorado la medalla de plata que se adjudicó en la pasada Copa Panamericana Senior de San Salvador, hace 35 días.

Por los hombres se estrenará en la escena internacional el juvenil Juan Fernández (-60 kilos) y completa el renglón Luis Amezquita (+100 kg), que viene de ganar un primer y un segundo lugar en la Copa Panamericana Senior y en la cita Centroamericana y del Caribe de San Salvador respectivamente, en el anterior mes.

Último tope

Finalmente, como último tope del equipo nacional antes de la cita multideportiva bolivariana de Perú, el judo competirá con sus fichas más destacadas en el Gran Premio de Guadalajara, en México.

La finalista olímpica de Tokio 2020, Anriquelis Barrios, lidera la delegación a esta justa. La guayanesa dominó el tatami de los 63 kilogramos durante la pasada copa continental de San Salvador y llegará a Lima con la intención de imponer nuevamente su autoridad.

Karen León, que regresa a la alta competencia en +78 kilos, y Eliana Aguiar en los -70 completan el equipo femenino, ambas competidoras ganaron podios en las justas de la región de El Salvador, a mediados de año, León se colgó dos metales áureos y Aguiar ganó una plata y un bronce.

Reiterar dominio

Los judocas Willis García, Jonheluis Patete y Andrés Pariche también se medirán por un lugar en el podio en la competición.

Asimismo, García en -66 kilos y Patete en los -90 kilos harán gala de su mejor técnica y mayor fuerza en la estera acolchada mexicana- Ambos atletas se coronaron en los eventos de San Salvador, hace poco más de un mes, y el objetivo será repetir la actuación, ahora en suelo azteca.

Por su parte, Pariche se sumará a la misión de mejorar su participación, pero en los -73 kilos.

El Abierto Panamericano de Lima se desarrollará en una única jornada, este martes 14, en el Coliseo Eduardo Dibós, en Perú, y la agenda continuará en Guadalajara, México, los días 17 al 19 próximos, en el tatami del Complejo Polideportivo López Mateos.