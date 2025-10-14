El presidente Nicolás Maduro anunció que a la medianoche del martes 14 de octubre se activará la Zona de Defensa Integral (ZODI) en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, como parte del plan «Independencia 200» para defender la soberanía frente al despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Maduro explicó que esta medida busca proteger integralmente los mares del Atlántico venezolano y la fachada Caribe-Atlántica. Indicó que se implementarán 27 tareas por estado para consolidar la unión popular, militar y policial, y así mantener la paz.

El pasado sábado, el plan se activó en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar. El ministro de Interior Diosdado Cabello destacó que el objetivo es preparar al pueblo, a la policía y a la Fuerza Armada para enfrentar amenazas contra la patria.

Cabello llamó a una «resistencia activa y prolongada» contra lo que denomina «enemigo imperialista» y pidió mantener una ofensiva permanente.

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López informó que se realizan ejercicios enfocados en contrarrestar la campaña aérea y el desgaste sistemático de EE.UU., además de verificar reservas alimenticias, capacidad hospitalaria y uso de radios comunitarias.

Mientras Venezuela insiste en que el despliegue estadounidense es una amenaza para propiciar un cambio de régimen, EE.UU. justifica su presencia como parte de una operación contra el narcotráfico procedente del país suramericano.