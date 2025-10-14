El líder opositor cubano José Daniel Ferrer llegó este lunes a Estados Unidos como exiliado y agradeció al presidente Donald Trump por su apoyo, asegurando que existen condiciones para terminar con la «tiranía en Cuba» antes de que termine el actual mandato.

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llegó a Miami como refugiado político tras un acuerdo entre los gobiernos de Cuba, Estados Unidos y el Vaticano.

En conferencia en la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), afirmó que estos son los «últimos tiempos del régimen» y pidió «el mayor apoyo posible» para acabar con la tiranía en los próximos años.

Destacó la importancia de la Administración Trump en su liberación y afirmó que la política de presión es clave para la libertad del pueblo cubano.

Ferrer describió la situación en Cuba como una «catástrofe nacional» marcada por escasez, represión, y colapso en servicios básicos como electricidad, salud y transporte.

Detenido en julio de 2021 durante las protestas del 11J, permaneció en prisión bajo condiciones deplorables hasta su liberación por razones humanitarias.

El opositor hizo un llamado a la unidad y a que los cubanos dentro y fuera de la isla se alineen en la lucha por la libertad y democracia.

También felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado y vinculó la permanencia del régimen de Nicolás Maduro con la influencia cubana.

Ferrer, quien recibió la Medalla Truman-Reagan por su lucha contra regímenes comunistas, aseguró que continuará su labor desde el exilio y ahora se dedicará a estar con su familia.

La llegada y conferencia tuvieron presencia de congresistas, alcaldesa local y miembros del exilio cubano, aunque no pudo atender a la prensa en el aeropuerto por restricciones.