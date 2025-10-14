La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este lunes el atentado a tiros contra dos activistas venezolanos de derechos humanos heridos en Bogotá.

Las víctimas, el activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio Yendri Velásquez, junto con el consultor político Luis Alejandro Peche Arteaga, fueron atacados por sicarios en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

«Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+ y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, y a Luis Alejandro Peche, consultor político con doble nacionalidad colombiana,» indicó la Oficina de la ONU en su cuenta de X.

El organismo internacional urgió a las autoridades colombianas a proteger a los dos activistas, además de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia contra personas defensoras.

Tras el ataque descrito por la Policía como un «ataque sicarial,» ambos fueron trasladados a una clínica y se encuentran fuera de peligro.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo informó que Velásquez acudió a esa entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, después de huir de Venezuela por persecución relacionada con su labor de defensa de derechos humanos.

«El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras estén en Colombia, las personas migrantes y refugiadas deben contar con respaldo y acompañamiento de las autoridades para garantizar sus derechos,» afirmó la institución en un comunicado.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, ampliará los esquemas de seguridad para activistas extranjeros en Colombia.

En un mensaje en X, el mandatario aseguró que toda persona venezolana que solicite asilo en Colombia «es bienvenida, sin distinción de sus ideas.»

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, pidió a las autoridades colombianas asegurar la protección para los activistas y demás venezolanos en exilio.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora venezolana, exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente sobre el atentado.