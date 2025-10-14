El consultor político y activista venezolano Luis Peche informó este lunes que no cesará su trabajo tras sufrir, junto al defensor de derechos de la comunidad LGBTI, Yendri Velásquez, un atentado al salir de la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

«Hacer política, defender derechos humanos o incluso opinar sobre la situación en Venezuela puede ser motivo de asesinato, y ya no solo dentro del país», escribió Peche en su cuenta en la red social X.

Peche indicó que él y Velásquez se encuentran bien y agradeció a quienes se han solidarizado con ellos.

«Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Aún lo estoy procesando, pero lo principal es que, afortunadamente, estamos aquí para contarlo», añadió.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el atentado e instó a la Fiscalía a abrir una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas, reiterando su rechazo a la violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

Trámite de protección

La institución explicó que Velásquez acudió para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional tras huir de Venezuela por la persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos.

Según la Policía Nacional de Colombia, se trató de un ataque sicarial. Ambos fueron trasladados a una clínica y se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez requirió cirugía.

La oposición venezolana y líderes como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado condenaron el ataque y solicitaron a las autoridades colombianas una investigación para identificar a los responsables. Machado además pidió garantizar la protección de los activistas.

Diversas organizaciones venezolanas solicitaron al Gobierno colombiano una investigación y acciones urgentes. La ONG Provea pidió una respuesta a la administración de Gustavo Petro y protección inmediata para defensores venezolanos en riesgo, muchos atrapados en un limbo migratorio por trabas institucionales de Migración Colombia.