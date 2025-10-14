OTRAS EFEMÉRIDES

1813: La Municipalidad de Caracas le otorga a Simón Bolívar el título de Libertador de Venezuela.

1813: Batalla de Mosquiteros.

1888: Filman primera película de la historia, La escena del jardín de Roundhay.

1892: Publican por primera vez Las aventuras de Sherlock Holmes.

1940: Fundan la empresa cinematográfica venezolana Bolívar Films en la ciudad de Caracas.

1943: Se produce el levantamiento y fuga de un grupo de judíos del campo de exterminio de Sobibor, en Polonia.

1962: Comienza la crisis de los misiles en Cuba.

1964: El ministro y activista bautista estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su lucha no violenta por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos.

1979: Transmiten el último episodio independiente de El Chapulín Colorado, titulado La última escena o La despedida.

Día Mundial de la Normalización.

Día Internacional de los Residuos Electrónicos.

NACIMIENTOS

1882: Nace Edward Clark | Abogado y empresario estadounidense.

1890: Nace Dwight David Eisenhower | Militar y político estadounidense.

1905: Nace Isaac J. Pardo | Intelectual, médico, historiador y ensayista venezolano.

1927: Nace Roger Moore | Actor británico.