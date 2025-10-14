Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, mantuvo el suspenso este lunes sobre si Lionel Messi será titular en el amistoso contra Puerto Rico, aunque confirmó que dará oportunidad a varios debutantes.

El técnico comentó que aún no ha hablado con Messi pero que, tras el último entrenamiento, evaluarán su condición para definir si juega. “Si volvió y está bien, jugará”, aseguró.

Sobre jóvenes como Lautaro Riveros, Aníbal Moreno y José Manuel ‘el Flaco’ López, Scaloni señaló que será un buen partido para observar a nuevos talentos y que López, goleador del Palmeiras, tiene una gran oportunidad.

Consultado por Matías Soulé, cuyo representante señaló la posibilidad de nacionalidad italiana, el entrenador indicó que «está en el radar, como varios otros jóvenes».

Sobre Franco Mastantuono, lesionado antes del amistoso contra Venezuela, destacó que está apto para apoyar a la selección.

Respecto a Puerto Rico, Scaloni reconoció que será un rival complicado y expresó «máximo respeto», además de desear que disfruten el partido.

Finalmente, elogió al seleccionado Sub-20 que se clasificó invicto a semifinales del Mundial en Chile, valorando la dedicación de los técnicos en juveniles y la entrega de los jugadores.