El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que otras dos ondas tropicales arribarán al país durante este fin de semana, lo que conllevara a un aumento de las lluvias en el territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto, la onda tropical 34 se desplazaba el viernes hacia el país caribeño, por lo que antes de acabar el día hizo su entrada por la Guayana Esequiba.

Asimismo, la número 35 de la temporada actualmente se mueve sobre el Atlántico Central Tropical. Además, estima su llegada a la Guayana Esequiba para entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre.

Ante el paso de estas ondas tropicales, el Inameh recomendó a la población a tomar medidas de precaución por el pronóstico de lluvias o chubascos dispersos en ciertas regiones.

Por su parte, el meteorólogo Luis Vargas se refirió a la onda tropical 34, que se ubica en el noreste de Venezuela sobre las Antillas Menores. Dijo que esta seguirá modulando la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, especialmente sobre el nororiente y el centro del territorio nacional.

«A primeras horas de la mañana, destaca celda convectiva productora de lluvias y descargas eléctricas en el lago de Maracaibo y áreas aledañas en el estado Zulia, Mérida y Trujillo. Cúmulos dispersos en el sur de Barinas y en el Piedemonte de Portuguesa», pronosticó.

De igual manera, recalcó que, en el resto del territorio nacional, por ahora solo se observa una nubosidad fragmentada variable, alternando con sectores despejados.