Los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, los dos últimos de Japón, regresarán a China a finales de enero, dejando al archipiélago sin pandas por primera vez en décadas, en medio de la tensión diplomática entre las dos potencias asiáticas, recogen los principales medios japoneses.

Ambos ejemplares, que actualmente residen en el Jardín Zoológico de Ueno, en Tokio, volverán a China en enero, dejando a Japón sin los carismáticos animales por primera vez desde 1972, según la agencia local de noticias Kyodo, que cita a fuentes del Gobierno municipal.

Devolución antes de febrero

La devolución de ambos ejemplares debía realizarse antes de febrero, según las condiciones del préstamo (China es propietaria de todos los pandas del mundo), y se produce en pleno enfriamiento de las relaciones bilaterales entre Pekín y Tokio a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

La tensión diplomática ha sembrado dudas sobre si el gigante asiático permitirá el envío de nuevos ejemplares a Japón.

El regreso de los gemelos se añade a la ya efectuada el pasado junio, cuando los cuatro pandas residentes en el complejo Adventure World de Shirahama, en la prefectura de Wakayama, regresaron a China, después de que Pekín rechazara prorrogar el acuerdo de préstamo con las instalaciones japonesas.

Envío de pandas como herramienta diplomática

El envío de pandas como herramienta diplomática por parte de China se remonta a décadas, y se consolidó en Japón con la llegada de los primeros ejemplares al zoo de Ueno, el más antiguo del país, en 1972 tras la normalización de las relaciones entre ambos países.

Desde entonces, Japón ha acogido y criado más de una veintena de ejemplares, que han sido recibidos con gran entusiasmo por los japoneses y han servido como símbolo de amistad entre los países.

Solo en el zoo de Ueno, Xiao Xiao y Lei Lei tuvieron un impacto económico de más de 30.000 millones de yenes (unos 166 millones de euros) en el primer año tras su presentación al público en 2021, según estimaciones publicadas por Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de Economía en la Universidad de Kansai.