Los Cardenales de Lara se aseguraron de que no se repitiera la historia del sábado, cuando se quedaron cortos en la remontada ante los Leones del Caracas y en el segundo duelo de la serie en Barquisimeto desplegaron toda su artillería para desquitarse con una paliza de 14 carreras por 5.

El castigo del Cardenales fue inclemente, de 18 hits que incluyeron siete extrabases: cuatro dobles y tres cuadrangulares. Aunque atacaron al pitcheo de los melenudos desde el primer inning, 11 de sus 14 anotaciones las produjeron los larenses en el tercer y cuarto episodio.

Si bien el ataque de Cardenales fue colectivo, una de las figuras más destacadas fue la del dominicano Alejandro Mejía, que se fue de 5-3 con un jonrón, un doble, una anotada y cuatro remolcadas. Entre él y Jesús Bastidas produjeron ocho de las rayitas de los crepusculares.

El poder del Caracas no fue suficiente

Los melenudos, que venían de dos triunfos consecutivos en los que vieron despertar su ofensiva en respaldo de un buen pitcheo abridor, parecían tener un comienzo auspicioso con el cuadrangular de Salvador Pérez en el primer inning. Pero no pasó mucho tiempo para que Lara dejara fuera de combate a su abridor Jesús Vargas y de nuevo el bullpen no ayudó a minimizar los daños.

Las otras cuatro anotaciones del Caracas las remolcó Leandro Cedeño en el quinto inning, con un soberbio vuelacercas a la parte alta de las gradas del jardín izquierdo. El designado ligó de 4-2 fue uno de los dos bateadores melenudos que consiguieron conectar más de un hit, el otro fue Aldrem Corredor (4-3, una anotada).

Jesús Vargas (0-1) cargó con la derrota en una salida de sólo 2.0 innings en los que le anotaron seis carreras y no ponchó a ningún bateador. El zurdo Adrián Almeida, aunque fue responsable de todas las anotaciones del Caracas, fue el ganador (3-1) en 5.0 innings de labor.

Lo que viene

No habrá día libre para los Leones, que este lunes protagonizará uno de los dos partidos pautados en el calendario de la LVBP. Los melenudos regresarán a su casa del Estadio Monumental Simón Bolívar para recibir la visita de Bravos de Margarita. El novato Mikell Manzano está anunciado como abridor. Cardenales si descansará.

Águilas dejó en el terreno a Magallanes con paciencia

Las Águilas del Zulia dejaron en el terreno 4-3 a los Navegantes del Magallanes, con un boleto recibido por Aeverson Arteaga de Felipe Rivero, mientras las bases estaban llenas, en el noveno inning del domingo, en el Estadio Luis Aparicio ‘El Grande’ de Maracaibo.

Arteaga, quien llegó a estar debajo en la cuenta de bolas y strikes 1-2, vino de atrás en el turno con dos outs para recibir tres bolas seguidas de Rivero, que igualaron la serie de tres juegos a un triunfo por bando, aún con un encuentro por disputarse el lunes, en Valencia.

El oriundo de Chirgua, quien perteneció al Magallanes hasta el receso de campaña, cuando fue enviado a las Águilas en el cambio que involucró a 12 peloteros, ingresó en el duelo como corredor emergente en el séptimo inning por José Herrera y se quedó cubriendo el jardín izquierdo el resto del desafío, por el lesionado Osleivis Basabe.

Para llegar a ese escenario definitorio, Andrés Chaparro recibió base por bolas de Rivero como primer bateador del capítulo. En tanto, sencillos de Angelo Castellano y Eduardo Torrealba (dentro del cuadro), congestionaron el tránsito entre las almohadillas.

La jugada clave

Las Águilas anotaron dos de sus carreras con una insólita acción en el séptimo acto. Con corredores en tercera (Alí Castillo) y primera base (Basabe) e Isaías Tejeda consumiendo turno con un out, Amílcar Chirinos incurrió en un wild pitch.

Castillo anotó la igualdad momentánea 2-2 mientras el receptor Eliézer Alfonzo Jr. buscaba la bola en el backstop. Tras tomar posesión de la pelota, el cátcher solicitó un tiempo al umpire principal Dereck Pacheco, quien no se lo concedió. Alfonzo Jr., cegado por la frustración del lanzamiento descontrolado de Chirinos, no se percató que la bola seguía viva y la arrojó hacia la tierra, momento que aprovechó Basabe para engomarse también y darle la ventaja al home club.

La confusa jugada desembocó en la expulsión de Alfonzo Jr., tras una airada protesta hacia el árbitro Moreno, y en dos rayitas que terminaron siendo claves en el lauro de los rapaces.

Las decisiones

Silvino Bracho (2-0), quinto y último lanzador utilizado por el mánager Lipso Nava, se apuntó la victoria al retirar en fila a los tres bateadores que enfrentó: Luis Suisbel, José Gómez y Carlos Rodríguez.

Felipe Rivero (1-4), por su parte, octavo brazo usado por el piloto Yadier Molina, cargó con la derrota al encajar la rayita definitiva, dar dos pasajes gratis y permitir un par de imparables.

Lo que viene

Las Águilas (24-23) y el Magallanes (22-25) volverán a enfrentarse el lunes, pero en el Estadio José Bernardo Pérez. Juan Díaz será el abridor por los occidentales, mientras los filibusteros aún no han confirmado su iniciador.

Tabla de posiciones

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Bravos 48 27 21 .563 —

Caribes 46 24 22 .522 2

Cardenales 48 25 23 .521 2

Águilas 47 24 23 .511 2.5

Tigres 49 24 25 .490 3.5

Tiburones 48 23 25 .479 4

Magallanes 47 22 25 .468 4.5

Caracas 47 21 26 .447 5.5

Próximos Juegos

Lunes 15 de diciembre

Águilas vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Bravos vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar

Martes 16 de diciembre

Águilas vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Caribes vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar

Tiburones vs Tigres 07:00 PM Estadio José Pérez Colmenares

Miércoles 17 de diciembre

Tigres vs Navegantes 7:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Caribes vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Tiburones vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta