En la Plaza Central de la biblioteca de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (Ucab Guayana), se llevará a cabo este miércoles, 17 de diciembre, el noveno Festival de la Hallaca, que rinde homenaje al plato navideño venezolano.

El evento, organizado por la Cámara Gastronómica del estado Bolívar, Conseturismo y la Ucab, iniciará a las 7:00 de la mañana con entrada libre para toda la comunidad, sin embargo, deben presentar su cédula de identidad para acceder al campus.

Durante la jornada, habrá una competencia gastronómica sana y vibrante, donde diez mesas -conformadas por familias, estudiantes y cocineros- presentarán su propia versión de hallaca, defendiendo las recetas que son tesoros familiares, que han sido transmitidas por generaciones, o una propuesta innovadora de este platillo venezolano.

En la contienda, se otorgarán tres premios principal, además del Ganador Premium, que será el máximo galardón de esta ruta culinaria nombrada «La Mejor Hallaca».

El objetivo del evento es dar a conocer y degustar diferentes tipos de hallaca en su máxima expresión.

Tertulia de la Hallaca venezolana

También se llevará a cabo un conversatorio titulado ‘Tertulia de la Hallaca venezolana’. Este espacio de conocimiento gastronómico contará con la intervención de cuatro invitados de gran trayectoria como el chef Claudio Cassiani, quien aboradará sobre la fusión italiana-venezolana en la gastronomía.

Por su parte el Chef Néstor Acuña expondrá sobre los sabores ancestrales del estado Bolívar y su influencia.

Mientras que el Chef Alex Rojas tocará sobre la hallaca como factor de turismo y gastronomía hotelera, cerrando la ingeniera Cándida Ángel hablando sobre el valor empresarial gremial de la tradición culinaria.

«Este festival es más que una competencia; es un reencuentro familia y una reafirmación de nuestra identidad venezolana», dijo Angel, quien es la presidenta de la Cámara Gastronomica de la entidad.

Asimismo, afirmó que «un plato como la hallaca es capaz de unir historia, territorio y afectados».

El evento cuenta con el patrocinio especial de Harina PAN, celebrando sus 65 años de trayectoria como «la consentida de la casa» y un ingrediente fundamental en la tradición venezolana.