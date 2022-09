Como ya mucha gente sabrá, Dota 2 es un videojuego del género ARTS (Action Real Time Strategy), también conocido como MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Pero quizá no todos sepan de dónde salió la idea de crear un juego que ha ido creciendo de manera espectacular con los años. Tal es el impacto de este videojuego que las apuestas de Dota 2 congregan a miles de personas en cada partida profesional.

Y para eso tenemos que remontarnos al famoso, icónico y mítico StarCraft, prácticamente el pionero en este tipo de interacciones. Estando allí, específicamente debemos saber de un mapa personalizado llamado Aeon of Strife (AoS). Es considerado el primer MOBA de la historia. Y luego, debemos recorrer hasta llegar al Warcraft III para acceder a la modificación de un apartado del mismo juego que se llamó “Defense Of The Ancients”. Pueden suponer sus iniciales.

Es así cuando Valve contrató a uno de sus creadores, el famoso, pero anónimo IceFrog, para crear la secuela que se convirtió en un verdadero fenómeno mundial. Y es ahí cuando da el paso para considerarse dentro del mundo de los e-sports.

Entonces, el juego se trata de dos equipos con 5 jugadores cada uno, en el que pueden elegir entre los 120 héroes que tienen características especiales. El objetivo es derrotar al rival destruyendo su base principal, llamado Ancient, y para ello hay tres caminos dentro del mapa, y cada cierto tiempo, la inteligencia artificial comandará a los creeps, que son pequeños monstruos que nos pueden ayudar, así como con los héroes de los demás compañeros.

Para empezar a jugar debemos tener paciencia, puesto que no es tan sencillo hacerlo y, aunque sigue siendo un juego gratuito, es necesario dedicarle tiempo y esfuerzo para dominarlo. El primer paso es instalarlo, y luego recorrer todos los tutoriales que el mismo DOTA nos ofrece, para con eso ir practicando en los mapas, iniciando con un juego contra los bots de diferente dificultad.

Una vez que se entienda la dinámica del juego y se sientan listos para las ligas mayores, entonces pueden comenzar a buscar partidas online. Ahí es donde verdaderamente los aprendizajes se dan y la habilidad cobra una nueva dimensión.

Puede que al inicio sea lento y pesado, pero es gratificante. Una forma de ir un poco más rápido es mirar las partidas de otros jugadores, algo que el mismo juego nos permite hacer. Aunque también se pueden encontrar en YouTube y así aprender mecánicas, tácticas, estrategias y conocer los objetos más utilizados, los momentos y elegir los mejores héroes para cada situación.

Es importante mencionar que DOTA, al ser uno de los pioneros en el género y en considerarse como un e-sport, su evolución no ha parado desde aquel ya lejano 2003. Es entonces cuando las casas productoras comenzaron a entender el fenómeno. Blizzard, el creador de StarCraft y WarCraft, lanzó una competición en su convención del 2005, la BlizzCon, para que más adelante, formara parte del World Cyber Games Asian Championships en 2006, y del Electronic Sports World Cup en 2008.

Con estos antecedentes, Valve comenzó a organizar sus propios torneos, alineando el primero con el lanzamiento de DOTA2, luego de ganar la batalla legal contra Blizzard por los derechos del título.

A partir de ahí y año con año, los fanáticos y jugadores se habían reunido en un evento que ha llegado a ser monumental, pero con la pandemia, las cosas se tuvieron que posponer. Pero el año pasado, al fin, se pudo organizar y realizar el International 10, el evento de e-sports que ha reunido el pozo de premios más grande de la historia, con 40 millones de dólares, todos repartidos entre los jugadores.

El evento se disputó en el Arena Nationala de Bucarest, en Rumania, en el que 18 equipos alcanzaron su lugar para participar.

El equipo chino PSG.LGD, que se está convirtiendo en leyenda, era el claro favorito, solo perdiendo dos mapas de los 23 antes de llegar a la batalla final. Pero la sorpresa la dio el equipo ruso Spirit, que, sin llegar con tan buenos números, se hizo de la gloria al derrotar a su rival por 3-2, llevándose el mayor premio otorgado a un primer lugar en el mundo de los deportes electrónicos: 18.208.300 dólares. Los asiáticos tampoco se fueron vacíos, puesto que se llevaron una bolsa de 5.202.400 dólares.

Como podremos ver, DOTA2 continúa siendo uno de los principales videojuegos en el mundo y, aunque esté por detrás de League of Legends en números totales, sus eventos a nivel mundial han llegado a colocar a este título como uno de los favoritos de los gamers. Y todo parece indicar que seguirá siendo así.