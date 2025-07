Algunos reportes señalan que cuando los socorristas están atendiendo a las víctimas de un ataque con drones Shahed, un segundo golpe militar los toma desprevenidos. Podría tratarse de una estrategia conocida como ‘double tap’, condenada por la comunidad internacional.

Ese tipo de ataque sucesivo puede ser visto como un crimen de guerra, según la revista especializada ‘Florida Law Review’ y aun así, ha sido una constante en los conflictos internacionales. Por ejemplo, durante el mandato de Barack Obama, se registraron varios ataques consecutivos en Pakistán y Yemen por parte de Estados Unidos.

Testimonios indican que los incidentes tienen lugar en zonas cercanas a Kyiv, capital de Ucrania, y otras urbes estratégicas como Jersón, una ciudad portuaria. El patrón identificado de los eventos sugiere que Rusia está implementando esta estrategia.

Esto ocurre en el momento más vulnerable de Ucrania; no cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de otros países como Hungría que argumentan que no piensan avivar un conflicto que no tiene solución militar según Juraj Blanar, ministro de Exteriores de Eslovaquia.

El ministro Blanar señaló que destinar armamento al conflicto solo empeoraría la relación entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, seguir alimentando esta guerra afectará gravemente la economía global.