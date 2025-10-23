La población de San Tomé, en el estado Anzoátegui, se vistió de gala los días 18 y 19 del mes en curso, con el Campeonato Oriental de voleibol de Arena, en todas las categorías tanto en femenino como masculino. U-11- U13- U15- U17- U19- y U23. ( La U-11 y la U-13 ) estas últimas solo había femenino, y las demás categorías si eran femeninas y masculinas.

Los estados participantes fueron Monagas, Bolívar y los anfitriones Anzoátegui.

La dupla conformada por Victoria «Vicky» Reyes y Sharol Guevara, se coronaron Campeonas de Voleibol de Playa en el Campeonato Oriental San Tomé 2025.

Estuvieron dirigidas por el entrenador Karin, y representadas por José Lugo, evento donde nuestras chicas sacaron a relucir su casta de vencedoras, derrotando a Anzoátegui Pdvsa, en dos sets 21 a 15 y 21 a 19.

Vicky residenciada en Villa Colombia y estudiante del liceo Elba de Romero de Puerto Ordaz, y Guevara estudiante del liceo Santa Mónica de la misma ciudad, son dos talentos del estado en el vóleibol playa con una gran trayectoria, ambas atletas les dieron gracias a Dios ante todo, a su entrenador y representado y enviaron saludos a sus compañeros de clases, así como a las autoridades y profesores de sus respectivos colegios, por último agradecieron a sus padres por apoyarlas tanto en sus estudios como en sus carreras deportivas.

Posterior a este triunfo, ahora la invitación es a la colectividad a la gran final de la 7ma edición de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa que se disputará en el Malecón de San Félix, donde recibirán a las 32 duplas masculinas y femeninas del 23 al 26 de Octubre.