La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, advirtió al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre el colapso de la economía de ese país si Venezuela deja de suministrar el gas.

«Si Venezuela no le exporta el gas a Trinidad y Tobago, colapsa la economía de ese país y va a impactar en el Caribe. El presidente Maduro siempre ha sido muy responsable, legado del comandante Chávez, con lo que es Petro Caribe, bueno perturbaron, bloquearon. Estados Unidos (EEUU) bloqueó el programa de Petro Caribe, miren como esta Haití. Quieren hacer lo mismo en Trinidad y sus pajaritos preñados», indicó Rodríguez durante su intervención en el Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030.

El pronunciamiento de la también ministra de Hidrocarburos de Venezuela, se debe a la reciente concesión de una licencia que aprobó EEUU al Gobierno de Trinidad y Tobago para negociar un proyecto conjunto costa afuera cerca de la frontera marítima.

La autorización fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La licencia permite a las empresas trinitenses negociar el proyecto de gas natural hasta abril de 2026, con la condición de que se incluyan empresas estadounidenses.

Al respeto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que la posición de la primera ministra Kamla Persad-Bissesar, puede llevar al pueblo de este país a «un precipicio», ya que «le vendieron la falsa idea que ellos (EEUU) le van a quitar el gas a Venezuela para regalárselo a Trinidad».

«Quiero enviar un mensaje a un gobierno vecino de Trinidad y Tobago, a la nueva primera ministra, que es la primera ministra de Marco Rubio en Trinidad y Tobago. La están envenenando con pajaritos preñados, decimos en Venezuela (…) país con el que tenemos acuerdos en materia de gas», precisó.