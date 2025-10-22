Nikita Bier, responsable de Producto en X, anunció una nueva función que cambiará la forma en que los usuarios interactúan con los enlaces en la plataforma, un cambio que inicialmente se implementará para los usuarios de iOS.

Esta actualización tiene como objetivo mejorar la experiencia al hacer clic en enlaces compartidos en la red social, facilitando una mayor interacción entre quienes comparten el contenido y quienes lo leen.

En un post en X, Bier explicó que la función se diseñó para optimizar la forma en que los usuarios navegan entre los enlaces sin perder el contacto con la plataforma. Tradicionalmente, cuando un enlace es abierto desde X, el usuario es redirigido a un navegador web externo, lo que puede interrumpir la experiencia y hacerla más incómoda.

Con esta nueva función, el menú de botones de interacción (como «Me gusta», «Comentar» o «Retuitear») permanecerá parcialmente visible mientras el usuario lee el artículo o contenido en la página externa.

El cambio permitirá a los usuarios realizar acciones en la plataforma sin tener que salir de la página a la que han sido redirigidos, mejorando así la fluidez de la interacción y facilitando el engagement.

Además, se espera que este ajuste aumente el alcance de las publicaciones, ya que las interacciones serán más sencillas de realizar.

Bier también aprovechó para dar un consejo a los creadores de contenido, sugiriendo que es importante que el contenido de las publicaciones sea atractivo por sí mismo, instando a los usuarios a «escribir títulos sólidos» para captar la atención.

En una invitación especial, Bier alentó a los periodistas y escritores que han dejado de usar X en los últimos años a regresar, sugiriendo que esta actualización podría ofrecerles «la mayor oportunidad de arbitraje de su carrera».