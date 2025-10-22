Karen León obtuvo la medalla de bronco con un ippon a la israelí Yuli Alma Mishiner en el Grand Prix de Judo de Guadalajara, sumando su tercer podio internacional del año.

León debutó en el pool A de los +78 kilogramos, donde superó en la ronda de 16 a la mexicana Samantha Carmona Iribe por la vía del Ippon.

La guayanesa tuvo su primera derrota en cuartos de final, al ceder por ippon ante la israelí Raz Hershko que la envió a la ronda de repechaje para pelear por el tercer lugar de la categoría.

En esta instancia, la criolla venció a la italiana Erica Simonetti por ippon y cerró a su favor el combate decisivo por el bronce ante la israelí Mishiner, marcando dos yuko para quedarse con el tercer lugar.

El podio de los +78 kilos lo encabezó Raz Hershko (Israel), en el segundo puesto se ubicó la croata Helena Vukovic y la brasileña Giovanna Santos compartió el bronce con la venezolana.

León, olímpica en Tokio 2020, acumula tres podios este año en su regreso a la alta competencia. A principios del pasado se colgó en San Salvador dos medallas, una áurea en la Copa Centroamericana y del Caribe y otra de plata en la Copa Panamericana Senior.

Esta fase competitiva forma parte de su preparación a los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 que se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre próximos, cuando intentará repetir el oro que conquistó en la edición de Valledupar 2022.