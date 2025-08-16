El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez escribió una nueva página en su carrera el jueves al convertirse en el décimo pitcher criollo con al menos 90 victorias en las Grandes Ligas.

El carabobeño lanzó siete entradas de calidad en la victoria 8-2 de los Cascabeles de Arizona sobre los Rockies de Colorado, encuentro disputado en el Coors Field ante 23.045 aficionados.

Eduardo Rodríguez permitió apenas seis hits y una carrera limpia, ponchó a seis rivales y otorgó un boleto. Enfrentó a 27 bateadores y realizó 93 lanzamientos, 64 de ellos en la zona de strike.

La mejor salida de la temporada

El serpentinero de 32 años firmó su apertura más extensa de la campaña, e incluso la más larga desde el 1 de octubre de 2023, cuando vestía aún el uniforme de los Tigres de Detroit.

“Estaba ubicando todos mis lanzamientos. Siento que fue la mejor sensación que he tenido en todo el año”, declaró a mlb.com.

El balance actual de Rodríguez en la temporada es de 5-7 con 5.40 de efectividad en 21 aperturas, explica Líder en Deportes.

No obstante, se mantiene invicto en sus últimas tres presentaciones, con dos victorias y un promedio de carreras limpias de 4.15 en 17.1 innings.

Un lugar en la historia

Con esta actuación, E-Rod alcanzó las 90 victorias de por vida (90-64, 4.19 de efectividad en 233 juegos), uniéndose a un grupo selecto de lanzadores venezolanos.

La lista la encabeza Félix Hernández (169), seguido por Freddy García (156), Johan Santana (139), Carlos Zambrano (132), Aníbal Sánchez (116), Carlos Carrasco (112), Wilson Álvarez (102), Kelvim Escobar (101) y Martín Pérez (91).

Respaldo venezolano

La gran faena del carabobeño estuvo respaldada por sus compatriotas. El relevista zuliano Juan Morillo trabajó un octavo inning en el que solo permitió un hit, bajando su efectividad a 4.60.

Por su parte, el receptor cojedeño José Herrera aportó ofensivamente con un jonrón, dos impulsadas y un imparable en tres turnos.

E-Rod, que debutó en 2015 con los Medias Rojas de Boston, continúa consolidándose como una de las figuras más constantes del pitcheo venezolano en las Grandes Ligas.