La Diócesis de Ciudad Guayana activó una campaña de solidaridad para atender a las familias afectadas por la crecida del río Caroní.

La situación ha golpeado con fuerza a comunidades como Riberas del Caroní, El Edén, La Laja, Arismendi, Castillito y Acapulco, donde las aguas han causado daños materiales y obligaron a numerosas familias a desplazarse.

Apoyo a través de las parroquias

Para canalizar la ayuda, la Diócesis estableció como centros de acopio a todas sus parroquias.

En ellas, los voluntarios de Cáritas se encargan de recibir y organizar los donativos que posteriormente serán distribuidos en las zonas más afectadas.

Los aportes solicitados incluyen alimentos no perecederos, agua potable, artículos de limpieza, pañales y productos de higiene personal.

Estos insumos son fundamentales para atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan la emergencia.

Un llamado a la solidaridad

La Iglesia invitó a la feligresía a sumarse con generosidad, especialmente durante las Eucaristías del fin de semana, momento propicio para entregar las donaciones.

“Unidos somos Iglesia”, fue el mensaje de la Diócesis en la red social Instagram ante esta campaña, que resaltó la importancia de la colaboración comunitaria y la acción voluntaria para superar juntos las dificultades.