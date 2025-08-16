El gobernador del estado de la Guayana Esequiba, junto con el Consejo Legislativo, se reunieron para presentar las primeras dos leyes aprobadas.

Este encuentro tuvo como objetivo principal informar sobre los planes y acciones que el gobierno está llevando a cabo, así como recibir las iniciativas legislativas que el Consejo ha desarrollado.

Leyes Aprobadas

1. Ley de Publicaciones para el Estado Guayana Esequiba

2. Ley de Administración Pública



Durante su intervención, el Gobernador destacó la importancia de estas leyes para cumplir con el mandato constitucional y responder a las necesidades del pueblo. «Estas leyes no solo son un compromiso con la legalidad, sino también con el bienestar de nuestros ciudadanos. El imperio de la ley es el único que aceptamos, y hoy vemos cómo la ley venezolana se hace vida en nuestro Estado», afirmó.

El encuentro también sirvió como espacio para fortalecer la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Este acto representa un hito en la historia de Guayana Esequiba, demostrando que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo y bienestar para todos sus habitantes.