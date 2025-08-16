El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que el huracán Erin, actualmente de categoría 4 en el Mar Caribe, no representa peligro para Venezuela.

La declaración se produce luego de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmara que el fenómeno continúa intensificándose rápidamente.

Según el reporte del NHC, Erin se ubica a unos 240 kilómetros al noreste de Anguilla, con vientos sostenidos de hasta 215 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 31 km/h. Las bandas externas del huracán ya comienzan a afectar las Islas de Sotavento del Norte.

A pesar de su fuerza, las autoridades meteorológicas indicaron que el huracán se desviará de la costa continental de Estados Unidos, lo que reduce el riesgo de impacto directo en otras zonas del Caribe, incluida Venezuela.

No obstante, se han emitido alertas de tormenta tropical para las islas de San Martín y San Bartolomé, donde se esperan acumulaciones de lluvia de hasta 10 centímetros, con precipitaciones aisladas que podrían alcanzar los 15 centímetros, según el pronóstico emitido desde Miami.

Inameh continúa monitoreando la evolución del sistema y mantiene su compromiso de informar oportunamente a la población ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.