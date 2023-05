Mucha indignación y decepción, por parte de los trabajadores y trabajadoras de la clase obrera, pensionados, jubilados, sector salud, educación, clase obrera, los cuales se sienten burlados por parte del ejecutivo nacional, quien anunció la tarde de este lunes 01 de mayo, algunos cambios monetarios (quita aquí y pon allá), mientras que el salario mínimo sigue en 130.00 Bs.

Cabe destacar, que el Presidente Nicolás Maduro informó los ajustes que hizo y ordenó el aumento de cestaticket a 40 dólares indexados y el bono de guerra a 20 $, no se realizó ningún incremento en el salario mínimo de los trabajadores, por tanto, los piarenses manifestaron con mucha indignación que una vez más fueron “burlados”.

Jesús Ruiz, adulto mayor quien es incapacitado por la PEB, manifestó que no está de acuerdo con que el ejecutivo nacional no haya aumentado el salario mínimo, “tenemos un sueldo miserable, no podemos mantener nuestras casas con el pírrico pago que recibimos y menos recibimos el bono de cestaticket, hay que aumentar el salario para que nosotros los incapacitados, jubilados y pensionados, podamos sobrevivir”.

Emir Vera, otro de los afectados quien es pensionado por la empresa de Ferrominera Orinoco expresó, “no estoy de acuerdo con ese salario porque no devengo de la cestaticket que aumentó el Presidente, con ese sueldo mínimo, no nos alcanza para mantener a nuestras familias, aquellos que en años pasados trabajaron y que hoy son ya jubilados o pensionados, no somos tomados en cuenta”.