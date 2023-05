Los moradores del sector Coviaguard, de la Villa del Yocoima, llevan solicitando desde hace más de un año al consejo comunal, que le devuelvan sus cilindros que fueron recogidos el pasado mes de febrero del año 2022, informaron que han reclamado sus bombonas y nadie da respuestas, mientras las familias llevan cocinando todo ese tiempo en fogón con leña.

Diego Díaz, quien reside en la calle Miranda del sector mencionado señaló, que todos los vecinos están preocupados porque desde hace un año no dan respuestas de sus bombonas de gas doméstico, “hemos hecho llamado a los lideres comunales, consejo comunal y nadie informa nada, sólo que están esperando lineamientos para luego ellos decirnos cuando nos devolverán los productos”.

Explicó, que muchos están en espera de las autoridades municipales para que se aboquen al problema y den solución, “un año y dos meses sin devolvernos los cilindros, mientras estamos cocinando con leña en fogón y para eso debemos irnos muy lejos al sector Laguna Larga a cortar la leña, aunado a esto, muchas familias cocinan en cocina eléctrica y esto ha hecho que las guayas se revienten por la sobre carga de electricidad”, dijo Díaz.

Llamado a Bolívar Gas

Otra de las afectadas es Yosleida Ascanio, resaltó, “soy una señora adulta y no puedo cocinar en fogón, exijo a los líderes de la comunidad que me devuelvan mi bombona de gas, pues, trabajo desde mi casa con ventas de dulcerías, tortas, y ahora sin el gas, no pude más continuar con mi trabajo, nadie se compromete a darnos respuestas y somos más de 800 familias afectadas”.